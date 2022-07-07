Sacha Boey'den Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'da ayrılacak isimlerin başında olan Sacha Boey'in kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti. Boey'den bu haberin ardından flaş bir paylaşım geldi.
Terim ile fotoğrafını paylaştı
Fatih Terim döneminde gelen takıma katılan sağ bek Sacha Boey eski hocasıyla bir fotoğrafını paylaştı. Adeta Terim'e özlemini dile getiren Boey sosyal medya hesabından geçen sezon çekilen bir fotoğrafa yer verdi.
İşte Sacha Boey'in paylaşımı:
Terim ile fotoğrafını paylaştı
Fatih Terim döneminde gelen takıma katılan sağ bek Sacha Boey eski hocasıyla bir fotoğrafını paylaştı. Adeta Terim'e özlemini dile getiren Boey sosyal medya hesabından geçen sezon çekilen bir fotoğrafa yer verdi.
İşte Sacha Boey'in paylaşımı: