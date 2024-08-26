Sacramento Kings yıldızı Domantas Sabonis, takım arkadaşı Malik Monk'ın Kings ile yeniden sözleşme imzalamasına "şaşırdığını" itiraf etti.



Sabonis, Monk'un yaz döneminde Sacramento'da kalmasını beklemediğini söyledi:



"Aslında çok şaşırdım. Yıl boyunca onunla çok konuşuyorduk ve cidden gideceğini sanıyordum, ancak kalmasına sevindim."



Piyasadaki en iyi guardlardan biri olarak görülmüş olan Monk, Kings ile dört yıllığı 78 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayarak serbest oyuncu olmaktan kurtulmuştu. Takım, Monk'ın özel müzakere haklarını elinde tutuyordu ve 26 yaşındaki oyuncuya NBA Finalleri'nin sonu ile serbest oyuncu döneminin başlangıcı arasında bir anlaşma teklif edebilirdi.



Geçtiğimiz sezonun Yılın Altıncı Adamı ödülü oylamasında ikinci sırada tamamlamış olan Monk, kariyer rekoru 15,4 sayının yanı sıar, 5,1 asist ve 2,9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Kings, bir önceki yıl 16 yıllık playoff kuraklığını sona erdirdikten sonra, 2023-24 sezonunda playoffları tekrar kaçırmıştı.



Bunun sonucunda ekip, yaz döneminde Sabonis, Monk ve De'Aaron Fox'ın yanına eski All-Star isim DeMar DeRozan'ı eklemişti.





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