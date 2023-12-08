'Ryan Kent Hull City'de heyecan yaratır'

Hull City, Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent için girişimlerine devam ediyor.
HEYECANLANDIRACAK BİRİ
İngiliz kulübüne yakınlığıyla bilenen Hull Daily Mail'de yar alan habere göre, Kent'in Hull City taraftarları ve teknik direktör Liam Rosenior'u heyecanlandıracak bir oyuncu profili olduğu belirtildi.
Kent'in Fenerbahçe'de gözden düştüğü ve gelecek ay başlayacak ara transfer döneminde İngiltere'ye geri dönmeye sıcak bakabileceği öne sürüldü.
TEK TALİBİ HULL CITY DEĞİL
27 yaşındaki futbolcuya tek talibin Hull City olmadığı, Premier Lig'den Nottingham Forest'ın da Kent'i takip ettiği iddia edildi. Aynı şekilde Kent'in de Hull City'nin tek hedefi olmadığı belirtildi. Rosenior'un Jaden Philogene'nin formda olduğunu ve Jason Lokilo'nun da ligde kendini bulduğunu düşündüğü ancak kanat rotasyonuna daha fazla rekabet ve derinlik katmak istediği ifade edildi.
YEŞİL IŞIK YAKILAN İSİMLERDEN
Kent'in, kulüp tarafından oluşturulan ve Rosenior tarafından yeşil ışık yakılan hedefler arasında olduğu ve tüm hedeflerle olduğu gibi Kent için de görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Başarılı kanat futbolcusunun, oyuncu profili olarak taraftarları ve teknik direktör Liam Rosenior'u heyecanlandıracak bir isim olduğu yazıldı. 27 yaşındaki futbolcunun Avrupa'da oynadığı ve çok iyi bir geçmişe sahip olduğuna değinildi. Kent'in takımın önemli isimlerinden Philogene'ye farklı şeyler katacağı ve diğer kanatta başka bir hücum gücü olabileceği ifade edildi.
Kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın yaz transfer döneminde olduğu gibi yine teknik direktör Rosenior'u transfer konusunda destekleyeceği belirtildi. Hull City'de, Ryan Kent gibi bir oyuncunun hedeflenmesinin hırsı ve takımın sezonu en iyi yerde bitirmek istediğine dair bir işaret olduğu yazıldı.
ÖNCELİK HÜCUM OYUNCULARINDA
Hull City'de ara transfer döneminde hücum oyuncularının birinci öncelik olduğu kaydedildi. Liam Rosenior'un ekibinin 19 maçın ardından ligde altıncı sırada ve play-off hattının içinde olduğu hatırlatıldı. Kulübün birkaç hafta daha formunu sürdürürse, transfer dönemine iyi bir şekilde gireceği ve yeni transferler için oldukça cazip bir takım olacağı öne sürüldü.
HEYECANLANDIRACAK BİRİ
İngiliz kulübüne yakınlığıyla bilenen Hull Daily Mail'de yar alan habere göre, Kent'in Hull City taraftarları ve teknik direktör Liam Rosenior'u heyecanlandıracak bir oyuncu profili olduğu belirtildi.
Kent'in Fenerbahçe'de gözden düştüğü ve gelecek ay başlayacak ara transfer döneminde İngiltere'ye geri dönmeye sıcak bakabileceği öne sürüldü.
TEK TALİBİ HULL CITY DEĞİL
27 yaşındaki futbolcuya tek talibin Hull City olmadığı, Premier Lig'den Nottingham Forest'ın da Kent'i takip ettiği iddia edildi. Aynı şekilde Kent'in de Hull City'nin tek hedefi olmadığı belirtildi. Rosenior'un Jaden Philogene'nin formda olduğunu ve Jason Lokilo'nun da ligde kendini bulduğunu düşündüğü ancak kanat rotasyonuna daha fazla rekabet ve derinlik katmak istediği ifade edildi.
YEŞİL IŞIK YAKILAN İSİMLERDEN
Kent'in, kulüp tarafından oluşturulan ve Rosenior tarafından yeşil ışık yakılan hedefler arasında olduğu ve tüm hedeflerle olduğu gibi Kent için de görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Başarılı kanat futbolcusunun, oyuncu profili olarak taraftarları ve teknik direktör Liam Rosenior'u heyecanlandıracak bir isim olduğu yazıldı. 27 yaşındaki futbolcunun Avrupa'da oynadığı ve çok iyi bir geçmişe sahip olduğuna değinildi. Kent'in takımın önemli isimlerinden Philogene'ye farklı şeyler katacağı ve diğer kanatta başka bir hücum gücü olabileceği ifade edildi.
Kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın yaz transfer döneminde olduğu gibi yine teknik direktör Rosenior'u transfer konusunda destekleyeceği belirtildi. Hull City'de, Ryan Kent gibi bir oyuncunun hedeflenmesinin hırsı ve takımın sezonu en iyi yerde bitirmek istediğine dair bir işaret olduğu yazıldı.
ÖNCELİK HÜCUM OYUNCULARINDA
Hull City'de ara transfer döneminde hücum oyuncularının birinci öncelik olduğu kaydedildi. Liam Rosenior'un ekibinin 19 maçın ardından ligde altıncı sırada ve play-off hattının içinde olduğu hatırlatıldı. Kulübün birkaç hafta daha formunu sürdürürse, transfer dönemine iyi bir şekilde gireceği ve yeni transferler için oldukça cazip bir takım olacağı öne sürüldü.
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