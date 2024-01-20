'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden Rangers'dan kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığıİngiltere Premier Lig ekibi'ın kıskacında. İngiliz kulübünün Sarı-Lacivertlilerle görüşme gerçekleştirdiği ve resmi teklifini sunduğu öğrenildi.İngiliz ekibinin çok istekli olduğu ve transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon 15 karşılaşmada forma giyen Kent, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Kent, Liverpool, Bristol City ve Freiburg gibi takımların da formasını giydi.