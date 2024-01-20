Ryan Kent'e Premier Lig'den talip!

İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United, Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen yıldız oyuncu Ryan Kent için resmi teklif yaptı... Görüşmeler devam ediyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ryan Kent'e Premier Lig'den talip!
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20 Ocak 2024 13:37
Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden Rangers'dan kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Ryan Kent, İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United'ın kıskacında. İngiliz kulübünün Sarı-Lacivertlilerle görüşme gerçekleştirdiği ve resmi teklifini sunduğu öğrenildi.

ŞARTLARI ZORLAYACAKLAR

İngiliz ekibinin çok istekli olduğu ve transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon 15 karşılaşmada forma giyen Kent, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Kent, Liverpool, Bristol City ve Freiburg gibi takımların da formasını giydi. 

 
 

 

 

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