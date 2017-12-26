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Ryan Donk: "Hocamız nasıl bir efsane olduğunu gösterdi"

Galatasaray'ın Bucaspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında şans bulan Ryan Donk, maç sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Ryan Donk: 'Hocamız nasıl bir efsane olduğunu gösterdi'
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26 Aralık 2017 22:37
Galatasaray'ın Bucaspor'u 3-0 mağlup ettiği Türkiye Kupası mücadelesinde 90 dakika forma giyen Ryan Donk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Hollandalı oyuncu, "Kendi sahamızda, kendi taraftarımızın önünde bir galibiyet almak, onları mutlu etmek önemliydi. Bu yılı galibiyetle kapatmak da önemliydi. 2. yarı biraz daha yavaş oynadık, ama tur açısından önemli bir skor elde ettik." ifadelerini kullandı.

Stoper de görev alan Donk, tercihinin ön libero olduğunu kaydederken, "Defansta da, önde de oynarım ama, benim tercihim ön libero. Hocam ihtiyaç görürse, iki pozisyonda da oynayabilirim." dedi.

Fatih Terim'in gelir gelmez etkisini gösterdiğini belirten Ryan Donk, "Hocamız yeni geldi, ama gelir gelmez ne kadar büyük bir isim olduğunu, büyük bir efsane olduğunu bize gösterdi. Umarım zamanla onun fikirlerine daha da iyi adapte olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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