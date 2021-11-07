Rusya'dan Galatasaray için transfer açıklaması

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde hedeften kopmamak için transfer çalışmalarına başladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Rusya'dan Galatasaray için transfer açıklaması
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07 Kasım 2021 11:17
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa Ligi grubunda lider olan Galatasaray'da transfer hareketliliği var.

Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen 22 yaşındaki Jaka Bijol'un ismi Galatasaray'la anıldı.

6 numarada görev yapan oyuncu konusunda menajeri Robert, "Galatasaray'la ilgili yorum yapmayacağım. Şu anda sadece CSKA ile iletişim kurmaya odaklandık." dedi.

Bu sezon 14 resmi maça çıkan Sloven futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.


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