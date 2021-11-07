Rusya'dan Galatasaray için transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa Ligi grubunda lider olan Galatasaray'da transfer hareketliliği var.



Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen 22 yaşındaki Jaka Bijol'un ismi Galatasaray'la anıldı.



6 numarada görev yapan oyuncu konusunda menajeri Robert, "Galatasaray'la ilgili yorum yapmayacağım. Şu anda sadece CSKA ile iletişim kurmaya odaklandık." dedi.



Bu sezon 14 resmi maça çıkan Sloven futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.





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