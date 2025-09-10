Serbest oyuncu Russell Westbrook'un geleceği, sezon öncesi kampı yaklaşırken belirsizliğini koruyor. Şu anda kendisine sürekli ilgi gösteren tek takım Sacramento Kings.Bleacher Report'tan Jake Fischer, başka hiçbir takımın ciddi bir teklif hazırlığında olmadığını bildirdi. Fischer'a göre Westbrook'un veteran minimumunun üzerinde bir kontrat alabilmesi, Sacramento'nun kadroda yer açmasına bağlı.Kings'in yeni genel menajeri Scott Perry, Westbrook'u Dennis Schroder'ın arkasında yedek olarak düşünse de, yönetim Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga'yı içeren takas görüşmelerini takip ettiği için henüz hamle yapmadı.Sacramento'nun kararı, Malik Monk'ın durumuna da bağlı. Monk'un adı yaz boyunca çeşitli takas söylentilerine konu olsa da Marc Stein dahil birçok kaynağa göre, Kings onu Westbrook'u kadroya katmak için göndermeyi planlamıyor.Eğer Monk takımda kalırsa, Sacramento kadro esnekliği yaratmak için çaylak Devin Carter'ı veya diğer küçük çaplı oyuncuları takas etmeyi düşünebilir. Bu gerçekleşene kadar Westbrook serbest kalmaya devam edecek.Geçtiğimiz sezon Denver Nuggets formasıyla 13.3 sayı, 6.1 asist ve 4.9 ribaund ortalamalarıyla oynayan Westbrook, playofflarda ise maç başına 11.7 sayı üretti. Sezon sonunda oyuncu opsiyonunu kullanmayarak serbest kaldı.35 yaşındaki yıldız, hâlâ hızlı tempo ve enerji katan bir oyun tarzına sahip. Sacramento, bu özellikleri Domantas Sabonis, Zach LaVine ve DeMar DeRozan gibi yıldızlarını destekleyecek bir bench lideri olarak görüyor.Ancak Fischer, bu durumun aynı zamanda veteran oyuncular için finansal zorlukları ortaya koyduğunu vurguladı. Sacramento devreye girmezse Westbrook'un NBA'deki tek seçeneği minimum kontrat olabilir.Sezon öncesi kampı 29 Eylül'de başlayacak. Takımların kadrolarını 1 Ekim'e kadar düzenlemeleri gerekiyor. Kings'in Kuminga takasıyla ilgili karar süreci, Westbrook'un geleceğini doğrudan etkileyecek.