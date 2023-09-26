RUNKARA Uluslararası Yarı Maratonu'nun parkuru güncellendi

Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu olacak ve 8 Ekim Pazar günü koşulacak RUNKARA organizasyonun parkurunda değişiklik oldu.



Yeni güzergaha göre koşu 8 Ekim'de sabah saatlerinde Anıtkabir'de başlayacak ve ATO Congresium'da sona erecek.



Organizasyon kapsamındaki Meydan Okuma Koşusu ile Eğlence Koşusu ise Anıtkabir'de yapılacak. 7 Ekim'deki Aile Koşusu ise 30 Ağustos Zafer Parkı'nda olacak.



Etkinlik kapsamında Avrupa'nın ilk spor ve teknoloji fuarı olan "RUNKARA EXPO Spor ve Teknoloji Fuarı" ise 6-8 Ekim tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleşecek.



