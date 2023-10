Philadelphia 76ers'ın eski azınlık sahibi Michael Rubin, James Harden'la yaşanan dramanın, kendisi hâlâ takımın sahibi olsaydı "yaşanmamış olacağını" söyledi.



76ers'taki ve NHL takımı New Jersey Devils'daki hisselerini 2022'de satan Rubin, "The Pat Bev Podcast with Rone"da Harden'la ilgili duruma yaklaşmının nasıl olabileceğini şu şekilde açıkladı:



"Öncelikle bu yaşanmazdı. Her şeyden önce James benim için aileden biri gibi ve onu ne kadar sevdiğimi herkesin bilmesini isterim. Bu durum beni çok üzüyor. (76ers'ın sahibi) Josh Harris'e saygım büyüktür ve aramız da oldukça iyidir, fakat bu işin pek iyi halledilmediğini söylemek lazım.



James Harden kadar şampiyonluk arzusuyla yanıp tutuşan başka biri yok. Bu adamı kardeşim gibi tanırım. Şampiyonluk için can atıyor ve insanlar Houston'dan ayrılmak istemesi konusunda ona halen b*k atıyorlar.



Ama kendisi o takım için elinden gelen her şeyi yapmıştı ve artık bu çabaları yetmediği için, bir değişiklik arayışına girmişti. Houston'dan ayrılmasının sebebi buydu. Ben de buna saygı duyarım."



Harden, 76ers'ın kendisini takaslaması umuduyla Haziran ayında 35,6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmaya karar vermiş, ancak Philadelphia kendisini Ağustos ayında takas piyasasından çekmişti.



Harden bu duruma, 76ers'ın basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey'yi "yalancı" olarak nitelendirerek ve bir daha onun için oynamayacağına söz vererek karşılık vermişti.



Harden, 76ers'ın medya gününde ve antrenman kampının ilk gününde bulunmamış olsa da, sonradan takıma yeniden katılmış, fakat takımın hazırlık maçlarında oynamamıştı.