Ruben Amorim, Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'e gözüne kestirirken scoutlar hemen takibe aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ruben Amorim, Galatasaray'ın yıldızını istiyor!
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16 Kasım 2024 09:53
Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu dolduran Yunus Akgün, 6 gol-1 asistle Galatasaray'ın bankosu olurken hücum hattında her bölgede (sol kanat, 10 numara, sağ açık) görev yapması ile devlerin de dikkatini çekti.

Portekiz ekibi Sporting'i çalıştırdığı dönemde Yunus'u fark eden Ruben Amorim, Manchester United'ın başına geçer geçmez Galatasaraylı oyuncuyu listesine ekledi.

İngiliz devinin scoutları, 2000 doğumlu milli futbolcuyu ocak ayına kadar izleyecek. Manchester United'da kadroyu değiştirmeye hazırlanan Amorim, Yunus Akgün için olumlu görüş verdi.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR!

Gündeme damga vuran olayla ilgili Arjantin basınından farklı bir iddia da geldi. İcardi'nin, kızları Francesca ve Isabella'nın velayetinin kendisine verilmemesi halinde Arjantin'e dönme kararı alacağı yazıldı. Sezon sonuna kadar sahalardan uzak kalacak olan oyuncunun tedavi sürecini ülkesinde geçirip sezonun bitimi ile birlikte de ülkesinde bir takıma gideceğinin altı çizildi. 

 
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