Rozier: "Kaybetmek Hornets'ın DNA'sında var, Heat'te tam tersi"

Miami Heat'in yeni oyuncusu Terry Rozier, "kaybetme" olgusunun eski takımı Charlotte Hornets'ın DNA'sında olduğunu ve Heat'te ise bu durumun "tam tersi" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Rozier: 'Kaybetmek Hornets'ın DNA'sında var, Heat'te tam tersi'
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31 Ocak 2024 15:07
Son güncelleme 31 Ocak 2024 15:12
Miami Heat'in yeni oyuncusu Terry Rozier, "kaybetme" olgusunun eski takımı Charlotte Hornets'ın DNA'sında olduğunu ve Heat'te ise bu durumun "tam tersi" olduğunu söyledi.

Hornets'tan Heat'e takas edildikten sonra Rozier, güçlü kültürüyle bilinen bir organizasyonda yer alma fırsatı hakkında konuştu.

İki takımda oynama arasındaki farklar sorulduğunda ise Rozier, eski takımıyla ilgili samimi sözlerini esirgemedi:

"Birbirinin zıttı. Charlotte'ta kaybetmeye bir nevi alışkın oluyorsunuz. Bu DNA'larında var. Böyle söylemek, rekabetçi biri olduğumdan dolayı berbat bir şey. Ama burada durum tam tersi. Kimse kaybetmek istemiyor. Kimsenin hoşuna gitmiyor.

Herkesin ligdeki bazı organizasyonlar arasındaki farkları, bazı insanların kazanmayı ne kadar iyi karşıladığını ve bazı şeylerin kültürünü bildiğinin bir sır olmadığını düşünüyorum. Ama burası bu işin zirvesi."

Rozier, son üç buçuk sezonu geçirdiği Charlotte'ta bu sezon 30 maçta 23,2 sayı ortalamasıyla yakaladıktan sonra, Miami'de oynadığı dört maçta 11,8 sayı ortalamasıyla halen kendini bulmaya çalışıyor.

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