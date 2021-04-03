Ronaldo'dan Ansu Fati'ye destek mesajı

Cristiano Ronaldo, sezon başından bu yana sakatlıktan kurtulmaya çalışan 18 yaşındaki Ansu Fati'ye destek mesajı yolladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ronaldo'dan Ansu Fati'ye destek mesajı
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03 Nisan 2021 08:25
Cristiano Ronaldo, uzun süredir sakatlıktan kurtulamayan Barcelona Ansu Fati'ye destek mesajı yayınladı.

Bu sezon yeniden forma giyme şansı zor görünen Ansu Fati'ye Cristiano Ronaldo kişisel Instagram hesabından yayınladığı mesaj ile destek oldu. Ronaldo, Fati'nin rehabilitasyon çalışmaları yaptığı videoyu hikaye bölümünde paylaşarak, "Hadi Ansu Fati, Yakında döneceksin göreyim seni" sözlerini de kullandı.

Ansu Fati Barcelona 9. haftada oynadığı Real Betis maçında sakatlanarak minisküs yırtığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı.





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