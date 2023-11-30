Ronaldo'dan sonra Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'dan sonra bir ilki yaşadı.
Manchester United maçında sonradan oyuna dahil olan ve takımının 3. golünü atan Kerem, Cristiano Ronaldo'dan bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Manchester United'a hem iç sahada hem de dış sahada gol atan ilk oyuncu oldu.
Ronaldo, Real Madrid'de oynadığı dönemde 2012-2023 sezonunda Manchester United'a karşı iki maçta da gol atmıştı.
Manchester United maçında sonradan oyuna dahil olan ve takımının 3. golünü atan Kerem, Cristiano Ronaldo'dan bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Manchester United'a hem iç sahada hem de dış sahada gol atan ilk oyuncu oldu.
Ronaldo, Real Madrid'de oynadığı dönemde 2012-2023 sezonunda Manchester United'a karşı iki maçta da gol atmıştı.