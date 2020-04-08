Ronaldinho'nun cezası ev hapsine çevrildi

Paraguay'da sahte pasaport nedeniyle yakalanıp hapis cezası alan Brezilyalı yıldız Ronaldinho'nun cezasının ev hapsine çevrildiği açıklandı.Brezilya basınına yansıyan haberlere göre 6 aylık hapis cezası görülen duruşmanın ardından ev hapsine çevrilen Ronaldinho ve ağabeyi Roberto Assis'in hapishaneden çıkacağı belirtildi. Gelişmelere göre Ronaldinho'nun 1.6 milyon dolarlık kefalet bedelinin ödenmesi üzerine şartlı tahliye olduğu ve ev hapsiyle cezasını çekeceği belirtildi.Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bir otelde kalacağı belirtilen Ronaldinho 9 Mart'ta hapise girmişti.