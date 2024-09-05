Ronaldinho: ''Messi'nin çok temiz bir kalbi var''

Ronaldinho, Messi'nin kendisini zor zamanlarında hapisten kurtardığını ve ona yaptığı jestlerle ne kadar temiz bir kalbi olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ronaldinho: ''Messi'nin çok temiz bir kalbi var''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2024 22:48
Eski Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, Lionel Messi'nin kendisine yaptığı büyük jesti anlattı: "Messi, beni hapisten kurtardığında zor durumdaydım, tamamen parasızdım. Minnetimi göstermek için onu ziyaret ettim ve bana imzalı bir Barcelona forması verdi. Formada onun ve diğer bazı oyuncuların imzaları vardı. Bana, 'Bunu satabilirsin. İletişime geçtiğim site [Iconic] bunu senden alacak,' dedi."

Ronaldinho, site ertesi gün aradığında formayı satmayı reddettiğini söyledi: "Bu, arkadaşımın hediyesi ve satmayacağım dedim. Ama büyük bir şok yaşadım, siteyi arayıp satmadığımı söylediğim halde para gönderdiklerini gördüm. Onlara, 'Formayı satmak istemediğimi söylemiştim, neden para gönderdiniz?' diye sordum. Telefonda, 'Messi bize bunu yapmamızı söyledi. Senin formana benzeyen başka bir formayı bize verdi,' dediler."

Ronaldinho, Messi'nin bu davranışı karşısında gözyaşlarına boğulduğunu belirtti: "Gözlerim doldu. Özellikle birçok kişi tarafından ihanete uğradıktan sonra, onun benim için yaptıklarını asla unutmayacağım. Hayat ona hep ödüller verir, çünkü gerçekten çok temiz bir kalbi var."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery