Romain Saiss: 'Tatile gelmedim'

Wolverhampton ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'a imza atan Romain Saiss, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.
"Benim hala en üst seviye için savaşma tutkum var. Türkiye'ye tatil için gelmedim" sözlerinin kullanan tecrübeli futbolcu, "Çok para kazanmak için Körfez ülkelerine gidebilirdim, insanların yüzde 90' oraya giderdi ama ben futbolu çok seviyorum. Rekabetçi kalmak istedim" dedi.
Beşiktaş dışında da Avrupa'da teklifler aldığını ancak siyah-beyazlılar dışında ilk tercih olmadığını söyleyen Saiss, "Avrupa'dan ilk tercih olmadığım birkaç teklif geldi. Beşiktaş ise bana öncelik verdi ve bu teklifi kabul ettim" sözlerini kullandı.
Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık kontrat imzalamıştı.
"Benim hala en üst seviye için savaşma tutkum var. Türkiye'ye tatil için gelmedim" sözlerinin kullanan tecrübeli futbolcu, "Çok para kazanmak için Körfez ülkelerine gidebilirdim, insanların yüzde 90' oraya giderdi ama ben futbolu çok seviyorum. Rekabetçi kalmak istedim" dedi.
Beşiktaş dışında da Avrupa'da teklifler aldığını ancak siyah-beyazlılar dışında ilk tercih olmadığını söyleyen Saiss, "Avrupa'dan ilk tercih olmadığım birkaç teklif geldi. Beşiktaş ise bana öncelik verdi ve bu teklifi kabul ettim" sözlerini kullandı.
Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık kontrat imzalamıştı.
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