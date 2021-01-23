İtalya Serie A'nın 20. haftasında Roma evinde Spezia ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Roma 4-3'lük skorla kazandı.



Roma'ya galibiyeti getiren goller, 17. ve 52. dakikalarda Borja Mayoral, 55. dakikada Karsdorp ve 90+2. dakikada Pellegrini'den geldi. Spezia'nın gollerini ise 24. dakikada Piccoli, 59. dakikada Farias ve 90+1. dakikada Verde kaydetti.



Hafta arasında kupa maçında Spezia'ya elenen Roma, böylece ligde rövanşı almış oldu. Öte yandan Roma'da teknik direktör Fonseca ile tartışan Edin Dzeko kadro dışı bırakıldı ve karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.



Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Roma puanını 37 yaparken, 3 maç sonra yenilen Spezia 18 puanda kaldı.



Serie A'nın 20. haftasında Roma evinde Verona ile karşılaşacak, Spezia ise evinde Udinese'yi ağırlayacak.



