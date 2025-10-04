04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
17:15
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
17:30
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
18:00
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
0-144'
04 Ekim
Lazio-Torino
2-144'
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-285'
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
17:00
04 Ekim
M. United-Sunderland
17:00
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
17:00
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-014'
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
0-014'
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
0-014'
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
1-015'
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
0-045'
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Roma, Dybala ile yeni sözleşme görüşmelerine hazırlanıyor

Roma ile Paulo Dybala cephesi, yeni sözleşme görüşmeleri için masaya oturmaya hazırlanıyor. Taraflar birlikte çalışmaktan memnun olsa da henüz anlaşmaya varılmış değil.

calendar 04 Ekim 2025 15:33 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 15:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma'da gözler Paulo Dybala'nın geleceğine çevrildi.
 
Fabrizio Romano'nun haberine göre kulüp sportif direktörü Frederic Massara'nın, Arjantinli yıldızın temsilcileriyle önümüzdeki haftalarda bir araya gelmesi planlanıyor.
 
Tarafların mevcut durumdan memnun olduğu ve Dybala'nın Roma'da kalması için yeni bir sözleşme üzerinde görüşmelere açık olduğu belirtiliyor. Ancak şu an için herhangi bir anlaşma yapılmış değil; görüşmeler henüz başlangıç aşamasında.
 
Dybala'nın kulüpte kalması hem yönetim hem de taraftarlar tarafından isteniyor. Yeni sözleşme süreciyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
16 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
