Roma'da Zalewski kadroya döndü!

Roma'da Nicolo Zalewski, kadroya geri döndü.



Polonyalı futbolcu, transferin son günlerinde Galatasaray'ın teklifini kabul etmemiş ve Roma'nın yeni sözleşme önerisini de geri çevirmişti. Zalewski, bu gelişmelerin ardından kadro dışı bırakılmıştı.



İtalyan ekibinde teknik direktör Daniele De Rossi yönetiminde kadro dışı kalan Zalewski, teknik direktörlük görevine Ivan Juric'in gelmesiyle affedilmişti. Polonyalı, futbolcu Monza ile oynanacak maçın kadrosuna da dahil edildi.



İtalya Serie A'da Roma, pazar günü Monza ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



