Roma'da ayrılık gerçekleşmek üzere

Geçtiğimiz sezon Serie A'da istediği gibi bir performans sergileyemeyen Roma yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdürürken Leonardo Spinazzola'dan olay bir karar geldi.



TAKIMDAN AYRILIYOR



Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma ile sözleşmesi sona eren Leonardo Spinazzola takımdan ayrılma kararı aldı.



Haberin detaylarında Roma yönetimi ile 31 yaşındaki İtalyan bek arasında bir görüşme yapılmadığı ve Spinazzola'nın ayrılık kararı aldığı söylendi.



36 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 36 resmi maça çıkan Leonardo Spinazzola bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.





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