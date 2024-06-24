Roma'da ayrılık gerçekleşmek üzere

Sözleşmesi sona eren Leonardo Spinazzola, Roma'dan ayrılma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roma'da ayrılık gerçekleşmek üzere
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24 Haziran 2024 17:57
Geçtiğimiz sezon Serie A'da istediği gibi bir performans sergileyemeyen Roma yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdürürken Leonardo Spinazzola'dan olay bir karar geldi.

TAKIMDAN AYRILIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma ile sözleşmesi sona eren Leonardo Spinazzola takımdan ayrılma kararı aldı.

Haberin detaylarında Roma yönetimi ile 31 yaşındaki İtalyan bek arasında bir görüşme yapılmadığı ve Spinazzola'nın ayrılık kararı aldığı söylendi.

36 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 36 resmi maça çıkan Leonardo Spinazzola bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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