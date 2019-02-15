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Rodallega'nın parasını geri verin

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega'nın 44 gündür 2.5 milyon Lirasına el konuldu.

Kaynak: Sabah
Rodallega'nın parasını geri verin
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15 Şubat 2019 08:26
Tanımadığı kişilerce hakkında icra takibi başlatılan ve 2.5 milyon Lirası icra dairesinin kasasında tutulan Trabzonspor'un Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega'nın avukatları, paranın iade edilmesi için icra mahkemesinin kararının beklendiğini açıkladı.

Avukat Emin Özkurt, "Müvekkilime parası iade edilmedikçe mağduriyeti devam etmektedir. Bu mağduriyetin 44. günündeyiz. Rodallega bir dolandırıcılık girişimine maruz kaldıysa hesabından çıkan paranın iadesi lazım. Yok eğer bu girişimi yapanlar haklıysa o zaman o parayı Rodallega'nın hesabından alıp ilgili kişilere mahkemenin vermesi lazım" diye konuştu.



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