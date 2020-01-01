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Rockets, "yeniden yapılanma" moduna girmek istemiyor!

Houston Rockets'ın yeniden yapılanma durumuna girmekle ilgilenmediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın yeniden yapılanma durumuna girmekle ilgilenmediği iddia edildi.

Rockets ekibi, bu ölü sezon döneminde, çekirdeğinin en önemli iki parçasını kaybetmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Russell Westbrook'un takas istediği ve James Harden'ın da bir takas fikrini değerlendirdiğine dair iddialarla, Rockets uzun ve sancılı bir yeniden yapılanma sürecine girme tehlikesiyle karşı karşıya.

Ancak, Houston Chronicle'dan Jonathan Feigen'e göre durum böyle değil:

"Takımın düşünceleri hakkında bilgi sahibi bir kişi, 'Rockets'ın, Draft seçimleri ve genç oyuncularıyla raflarını yeniden doldurmak ve yeniden başlamak için komple bir yıkım yapmakla ilgilenmediğini söyledi. Sam Hinkie'nin 'sürece güven' Sixers'ından ziyade, Daryl Morey'nin 'hemen kazan' eğiliminde olmaya çalışacaklar."

Rockets, Westbrook'u, bir "hemen kazan" hamlesi yaparak, gelecekteki varlıklarından vazgeçtikten sonra geçtiğimiz yıl almıştı.

Houston geçtiğimiz sezon ikinci turda Lakers'ı geçemeyince, kısa kadro kültürünü kuran eski genel menajer Daryl Morey ve eski koç Mike D'Antoni ile yollarını ayırmaya karar vermişti.

Stephen Silas yeni baş antrenör olarak işe alınmış, Rafael Stone ise yeni genel menajer olarak Morey'nin yerini almıştı.

Hem Silas hem de Stone'a göre, Rockets hala "hemen kazan" modunda. Bununla birlikte, iki süperstar hakkındaki söylentiler, bunun aksini gösteriyor.


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