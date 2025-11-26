26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
1-057'
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
1-255'
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Robbie Keane: "Her futbolcu Fenerbahçe atmosferini yaşamalı"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında konuk edeceği Ferencvaroş'un teknik direktörü Robbie Keane, basın toplantısında sarı-lacivertlilerin gücünü vurguladı.

calendar 26 Kasım 2025 21:11 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 21:33
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Robbie Keane: 'Her futbolcu Fenerbahçe atmosferini yaşamalı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Macaristan ekibi Ferencvaros'ta teknik direktörü Robbie Keane, sarı-lacivertli takımın çok güçlü olduğunu ancak buna karşı hazırlık yaptıklarını söyledi.

"FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İrlandalı teknik adam, sarı-lacivertli takımla çok sert bir mücadeleye çıkacaklarını anlatarak, "Avrupa'da 3 maç kazandık. Bu biraz motivasyon sağladı. Bu karşılaşmaya hazırız. Fenerbahçe'nin kilit oyuncularının yerine de çok iyi oyuncular oynuyor. Fenerbahçe çok iyi ve çok güçlü bir takım. Bunun farkındayız. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yaptık." diye konuştu.



"KEŞKE TEKRAR FUTBOLCU OLSAM" 

Türk taraftarların statta oluşturduğu atmosferden övgüyle söz eden 44 yaşındaki antrenör, "Dün çocuklara dedim ki; keşke tekrar futbolcu olsam da Fenerbahçe ile oynayabilsem. Çünkü Türkiye'nin atmosferi inanılmaz, takım inanılmaz. Onlarla oynamayı çok isterdim. Bu yüzden bana göre her futbolcunun yarınki maçı hayatında bir kez de olsa yaşaması lazım." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA KAYBETMEK İSTEMİYORUZ" 

Keane, maçın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Maç kaybedebiliriz ama çalışıyoruz. Yarınki maç çok önemli. Aynı hataları yapmamak adına muhteşem taraftarların karşısında en iyi performansımızı göstermek istiyoruz. Bir daha kaybetmek istemiyoruz."

JOSE MOURINHO İÇİN AÇIKLAMA

Robbie Keane, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun en iyi antrenörlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Şu an olduğu yerde çok başarılı. Keşke karşılaşabilseydik. Tedesco da kendi görevini harika yapıyor." dedi. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.