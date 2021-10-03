Rizesporlu Bryan Dabo'dan üçüncü gole tepki

Rizespor'da Bryan Dabo, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rizesporlu Bryan Dabo'dan üçüncü gole tepki
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03 Ekim 2021 21:30
Rizespor'da Bryan Dabo, Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Son dakikada yedikleri gol nedeniyle tepki gösteren Dabo, "Bu kadar tüm Türkiye'nin izlediği maç, herkesin gördüğü bir pozisyon var. Çok açık, üst üste pozisyonlar oldu, bunu herkes gördü. Herkesin malumu olan bir olayı konuşup kendimi tehlikeye atmak istemiyorum." dedi.


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