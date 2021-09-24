Rizespor yeni hocasını buldu; Hamzaoğlu

Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, yeni teknik direktörünü buldu.
Karadeniz ekibi, son olarak Kayserispor'da görev alan Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı ve 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzalandı." ifadeleri kullanıldı.
5 aydır herhangi bir kulüpte görev almayan Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'da görev yaptığı dönemde 3 kupa kazanmıştı.
Karadeniz ekibi, son olarak Kayserispor'da görev alan Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı ve 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzalandı." ifadeleri kullanıldı.
5 aydır herhangi bir kulüpte görev almayan Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'da görev yaptığı dönemde 3 kupa kazanmıştı.