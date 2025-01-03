Rizespor'un golü VAR'dan döndü!

Rizespor'un, Beşiktaş karşısında uzatma dakikalarında bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com
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Rizespor'un golü VAR'dan döndü!
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03 Ocak 2025 22:05
Süper Lig'de Rizespor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta uzatma dakikalarında ev sahibi ekibin bir golü iptal edildi.

Rizespor'da Jurecka, 90+4. dakikada Emrecan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluştu ve fileleri havalandırdı.

Jurecka'nın bu golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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