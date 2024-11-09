Rizespor'un golü ofsayta takıldı! 6 dakika 19 saniye incelendi

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı.
1-0 geride olan Rizespor, 45.42'de Dal Varesanovic ile eşitliği yakaladı. Hakem Zorbay Kuçük, bu golün ardından VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinlemeye başladı.
Dal Varesanovic'in 45+1'de attığı gol 6 dakika 19 saniye süren VAR incelemesinin ardından ofsayt kararıyla 52.01'te iptal edildi.
1-0 geride olan Rizespor, 45.42'de Dal Varesanovic ile eşitliği yakaladı. Hakem Zorbay Kuçük, bu golün ardından VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinlemeye başladı.
Dal Varesanovic'in 45+1'de attığı gol 6 dakika 19 saniye süren VAR incelemesinin ardından ofsayt kararıyla 52.01'te iptal edildi.