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Rizespor'un golü ofsayta takıldı! 6 dakika 19 saniye incelendi

Çaykur Rizespor'un Trabzonspor karşısında 45+1'de attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyon 6 dakika 19 saniye incelendi.

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Rizespor'un golü ofsayta takıldı! 6 dakika 19 saniye incelendi
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09 Kasım 2024 19:58
Son güncelleme 09 Kasım 2024 20:08
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı.

1-0 geride olan Rizespor, 45.42'de Dal Varesanovic ile eşitliği yakaladı. Hakem Zorbay Kuçük, bu golün ardından VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinlemeye başladı.

Dal Varesanovic'in 45+1'de attığı gol 6 dakika 19 saniye süren VAR incelemesinin ardından ofsayt kararıyla 52.01'te iptal edildi.




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