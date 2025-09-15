15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
1-0
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
1-1
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
0-09'
15 Eylül
Verona-Cremonese
0-0
15 Eylül
Como-Genoa
1-025'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
0-026'
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
0-041'
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
0-053'
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
0-353'
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
1-152'
15 Eylül
Almere-Eindhoven
3-051'
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
1-1
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
0-1
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Rizespor, 3 puanı 90+3'te buldu!

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Rizespor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Rizespor'un golü 90+3'te geldi. Gençlerbirliği, 90+9'da penaltı kaçırdı.

calendar 15 Eylül 2025 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2025 22:02
Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Rizespor oldu.

Rizespor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Emrecan Bulut attı. Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru, 90+9'da penaltıdan yaralanamadı. Onyekuru, penaltıda kaleci Fofana'yı geçemedi.

Çaykur Rizespor, bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez kazandı (4 maç) ve puanını 4 yaptı. Süper Lig'e 4 yıl aradan sonra yükselen Gençlerbirliği, henüz puanla tanışamadı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Rizespor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)


5. dakikada, Papanikolau'nun pasında Halil İbrahim Dervişoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından şutunda topu kaleci Erhan Şentürk kornere çeldi.

8. dakikada, Pereira'nın sert şutunda iyi uzanan kaleci Fofana, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

15. dakikada Laçi'nin uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Zeqiri'nin kafayla topu önüne indirdikten sonra sert şutunda, kaleci Erhan Şentürk, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çelmeyi başardı.

38. dakikada sol kanattan Alikulov'un ortasında iyi yükselen Papanikolaou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

Maçın ilk yarısı, golsüz berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
