Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Rizespor oldu.Rizespor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Emrecan Bulut attı. Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru, 90+9'da penaltıdan yaralanamadı. Onyekuru, penaltıda kaleci Fofana'yı geçemedi.Çaykur Rizespor, bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez kazandı (4 maç) ve puanını 4 yaptı. Süper Lig'e 4 yıl aradan sonra yükselen Gençlerbirliği, henüz puanla tanışamadı.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Rizespor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.5. dakikada, Papanikolau'nun pasında Halil İbrahim Dervişoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından şutunda topu kaleci Erhan Şentürk kornere çeldi.8. dakikada, Pereira'nın sert şutunda iyi uzanan kaleci Fofana, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.15. dakikada Laçi'nin uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Zeqiri'nin kafayla topu önüne indirdikten sonra sert şutunda, kaleci Erhan Şentürk, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çelmeyi başardı.38. dakikada sol kanattan Alikulov'un ortasında iyi yükselen Papanikolaou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.Maçın ilk yarısı, golsüz berabere tamamlandı.