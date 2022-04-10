Rıza Çalımbay: 'Maçın hakkı beraberlikti'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Çalımbay yaptığı açıklamada, "Biraz önce istatistiklere baktık, en çok topu tutan, en çok orta yapan, en çok pozisyona giren bizim takım ama maalesef girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik." dedi.



Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:



"Takımım istediğimin biraz altında oyun oynadı ama yine de pozisyonlar yakaladık ve o pozisyonları değerlendiremedik. Rakip takım kalecisi Volkan gerçekten 3-4 tane mükemmel kurtarışlar yaptı, çok iyi toplar çıkarttı. Normalinde baktığınız zaman maçın gerçek hakkı beraberlik olabilirdi ama maalesef golü yiyince biraz daha fazla güven kazandılar. Ama oyundan kopmamaya çalıştık, sürekli şekilde oyuncu arkadaşları değiştirdik ama maalesef istediğmiiz neticeyi alamadık, onun üzgünüz tabi ki."





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