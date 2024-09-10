Rıza Çalımbay, Hatayspor ile ilk antrenmanına çıktı!

Hatayspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile ilk antrenmanını yaparken, futbolcuların ilk 11'e girebilmek için gösterdikleri hırs dikkat çekti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Rıza Çalımbay, Hatayspor ile ilk antrenmanına çıktı!
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10 Eylül 2024 00:53
Son güncelleme 10 Eylül 2024 00:54
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve ekibi, sık sık çalışmayı durdurarak oyunculara direktifler verdi. Futbolcuların ilk 11'e girebilmek için antrenmanda hırslı oldukları gözlendi.

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