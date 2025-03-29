Rıza Çalımbay: 'Bu galibiyet bizim için yetmez'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'u 5-1 yenen Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, alınan galibiyetin yeterli olmadığını, ligde kalan haftalarda çok önemli ve kritik maçlar oynayacaklarını söyledi.Çalımbay, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin ligden düşmesine rağmen küçümsenmeyecek bir takım olduğunu belirtti.Kolay bir maç olmayacağının farkında olarak karşılaşmaya çıktıklarını dile getiren Çalımbay," dedi.Ligde bulundukları durumun farkında olduklarını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:Tolga Ciğerci'ye bu maçta farklı bir mevkide görev verdiğinin sorulması üzerine Çalımbay,ifadelerini kullandı.