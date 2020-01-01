Rivers: "LeBron'u ispiyonladım, Popovich'i de ispiyonlayacağım!"

LA Clippers koçu Doc Rivers, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i NBA 'ispiyoncu' yardım hattına şikayet ettiğiyle ilgili şaka yaptı.



Salı günü, raporlar NBA'in bu hattının şimdiden birkaç kez arandığını ortaya çıkarmıştı. Medya üyeleriyle yaptığı günlük toplantıda Rivers, şakayla karışık olarak yardım hattının büyük bir hayranı olduğunu ve birçok kişiyi ispiyonladığını söyledi:



"Dün LeBron'u ispiyonladım, bugün Popovich'i ispiyonlayacağım. Tüm bu adamları ihbar edeceğim. Bence olağanüstü bir şey. Bu yardım hattıyla işim bittiğinde, kalan tek takım biz olacağız."



"ASLINDA ÖNEMLİ GİBİ GÖZÜKÜYOR"



Bir haftadan az bir zaman geçmiş olsa da, Sacramento Kings'ten Richaun Holmes ve Houston Rockets'tan Bruno Caboclo gibi oyuncuların, bubble kurallarını ihlal ettikleri görüldü. Her iki oyuncu da test edilebilmeleri ve negatif test sonuçları alarak faaliyetlerine devam edebilmeleri için otel odalarında 10 gün boyunca karantinaya girmeye zorlandılar.



Rivers, NBA'in bubble'ı ve bu ihlalleri ne kadar ciddiye aldığını göstermesiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Komik, biliyorum, ama bunun hiç bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bence iyi bir şey. KOVID-19 yüzünden, hayatımız olağan şekilde ilerlemiyor. Sadece sizin hastalık kapmanız değil, diğer insanları hasta edebilme durumunuz da var ve bu yüzden hepimiz için bu çok önemli. Biz işimizi yapmak istiyoruz ve bence bir yardım hattına sahip olmak önemli gibi gözüküyor."



"NORMALDE YAPTIKLARIMIZI YAPIYORUZ"



Rivers, bubble'daki günlük aktivitelerinin neleri içerdiği sorulduğunda ise, şu yanıtı verdi:



"Çoğunlukla takım işleri. Hiçbir şey değişmedi. Sezon başladığında, ki bana göre başladı, çünkü antrenman kampına geri döndük ve günlük aktiviteler için izin günlerinde zamanınız oluyor. Arada bir izin günümüz olduğunda, ben golf oynamaya gidiyorum. Bazı çocuklar balık tutmaya gidiyor. Ama gayet güzel. Bu sabah olduğu gibi, antrenman yapmış olsak da, sabah kalktım ve bisikletimi sürerken antrenörlerin hafif koşu yaptıklarını gördüm"



"Yani, normalde yaptıklarımızı hala yapıyoruz. Ama çoğunlukla şunu söyleyebilirim ki, hala asıl işinizi yapıyorsunuz, o da basketbol. Aradaki fark, sahada bulunduktan sonra hemen takım odasına gitmeniz. Eğer çalışma yapmıyorsanız, odanıza geri dönüyorsunuz. Yani gidebileceğimiz bir avlu yok."



Clippers'ın Marcus Morris, Ivica Zubac ve Landry Shamet'in durumları veya nerede oldukları hakkında halen güncellemeleri bulunmuyor. Shamet'in evinde koronavirüsü atlatmaya çalıştığı, Morris ve Zubac'ın da Orlando'ya gitmekten çok uzak olmadığı düşünülüyor.



Clippers için antrenman kampı önümüzdeki hafta da devam edecek ve ilk maçlarını 22 Temmuz'da Orlando Magic'e karşı oynayacaklar.



