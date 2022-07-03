Rıdvan Yılmaz transferi durma noktasında!

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın bitme noktasına gelen Eintracht Frankfurt transferinin durma noktasına geldiği ifade edildi.



A Spor'dan Sercan Dikme, transfer hakkında; "Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt transferi durma noktasına geldi. Toplamda 6.5 milyon euroyu bulan teklif kabul edilmişti ancak ödeme planında Beşiktaş'ın 2-2.5 milyon euroluk parayı hemen istemesi nedeniyle Frankfurt beklemeye geçti." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'tan adım gelmesine rağmen Frankfurt'un bekleyişini sürdürdüğünü söyleyen Dikme, "Daha sonra Beşiktaş, Frankfurt'un ilk teklifini kabul etti ancak görüşmelerin uzaması sebebiyle Frankfurt yeniden bekleyişe geçme kararı aldı. 6-7 gündür iki kulüp arasında bir görüşme yok. Rıdvan Yılmaz 5 Temmuz Salı günü başlayacak Beşiktaş kampına katılacak." dedi.

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