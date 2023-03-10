Rıdvan Yılmaz geri dönüyor

Sezon başında Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığını atlattığı ve sahalara dönmeye hazırlandığı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Rıdvan Yılmaz geri dönüyor
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10 Mart 2023 16:45
İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

İskoç basınında yer alan haberlere göre; bu sezon toplamda 6 ay sahalardan uzak kalan Rıdvan, sakatlık sürecini atlattı. Forma giymeye hazır olduğu belirtilen genç sol bekin, hafta sonu oynanacak olan Raith Rovers mücadelesinde forma giyebileceği belirtildi. Rıdvan Yılmaz son olarak 1 Kasım 2022 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax mücadelesinde forma giymişti.

Sezon başında 4 milyon euroya Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan 21 yaşındaki Rıdvan, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 1 asist yapabildi.

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