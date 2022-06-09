Rıdvan Yılmaz Almanya yolcusu! İşte yeni takımı

Üç sezon önce Beşiktaş ile başlayan hikâyesine 3 kupa sığdıran, başarısıyla birlikte genç yaşta Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Rıdvan Yılmaz, Almanya yolcusu.



Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre ; 21 yaşındaki sol bek için ilk teklifini mayıs ayında yapan Eintracht Frankfurt, siyah-beyazlı kulübün revize talebine olumlu yanıt verdi.



UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu olan Alman ekibi, milli futbolcu için Beşiktaş'a 4.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euroyu bulan bonus ile birlikte sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.



ALMANYA'YA EV BAKMAYA GİDECEK



Beşiktaş yönetimi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ve Avrupa'ya transfer olmak isteyen Rıdvan'ın yolunu açmak için 6 milyon euroyu bulan teklife prensipte 'Evet' dedi. İki kulüp arasında detayların görüşüldüğü belirtilirken transferin kısa süre içerisinde imzaya dökülmesi bekleniyor.



Bu arada Rıdvan'ın Almanya'ya ev bakmaya gideceği belirtildi. Genç yıldızla, İtalyan temsilcisi Torino da ilgilenmiş ancak 4 milyon euroluk teklifini yükseltmeyince anlaşmaya varılamamıştı.







