Rıdvan Dilmen: 'Gaziantep'in golü gri'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın evinde Gaziantep'i konuk ettiği maçta Gaziantep'in attığı gol öncesinde faul olabileceğini söyledi.
Pozisyonun tartışılabileceğini kaydeden Dilmen, "Gaziantep'in attığı golde düdük çalsa, faul verse, ben niye faul verdi demem. Bana göre gri bir pozisyon." dedi.
İlk yarıda Belhanda ve Falcao'nun attığı goller için de konuşan yorumcu, "Galatasaray'da nefis 2 ara pasla asist, Falcao'dan nefis bitiricilik gördük." ifadelerini kullandı.
Pozisyonun tartışılabileceğini kaydeden Dilmen, "Gaziantep'in attığı golde düdük çalsa, faul verse, ben niye faul verdi demem. Bana göre gri bir pozisyon." dedi.
İlk yarıda Belhanda ve Falcao'nun attığı goller için de konuşan yorumcu, "Galatasaray'da nefis 2 ara pasla asist, Falcao'dan nefis bitiricilik gördük." ifadelerini kullandı.