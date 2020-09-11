Rıdvan Dilmen: 'Fenerbahçe 2 değişiklik yapmalı'

Rıdvan Dilmen, Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve ilk yarısı 0-0 biten mücadeleyi NTV'deki %100 Futbol programında değerlendirdi.



İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları...



"Emre Belözoğlu'nun takımı oynamıyor. Minimum 7 oyuncuyla yollarını ayırsanız niye gitti denmez. Zanka, 'Oh kurtulduk' denen oyuncuydu. Tolga ve Deniz gitse kim niye gitti demez. Frey de öyle. Fenerbahçe'nin transferleri Sosa, Valencia gibi. Forvetarayışları devam ediyor. Saman alevi gibi Thiam. Kolay bir maç değil. Rize zemini, standartların altında. Top sekiyor. Fazla rutubet var. Ayaklar kayıyor oyunculoarın. Bu yıl teknik direktörlerin pandemi sınavı var. Pandemi sezonu ve 5 değişiklik var. 11'e 11 47 dakika oynadı. 5 tane alternatif oyuncu alabiliyorsunuz. Artık satranç başladı. Risk alan oyuncular var. Rizespor'un tandemi bonservissiz Selim var, bir de genç iyi stoperleri Talbi yok. Kontraya yatkın bir oyun oynuyor Rizespor. Skoda'ya uygun değil. Ben olsam Baiano'yu bekletirim. Boldrin'den daha seri. O pozisyon gol olsa VAR'la iptal olurdu. İkinci çekimde baktım. Rizeli oyuncu kafaya çıkarken faul yapıyor. Hemen yardımcı uyarmalıydı. orta hakem görmeyebilir. Altay'ın başarısı, Serdar'ın hatası vardı. Altay adeta uzadı. VAR'a gidip iptal olmasından daha iyi oldu. Penaltı olduğunda Caner gittiğinde, oynayan oynamayan, Gökhan Akkan düşünmüyor mu akşam yatarken penaltı olsa kim atar diye. Caner sol ayaklı, kalecinin soluna atacağını düşündü kaleci Gökhan. Caner gibi zeki oyuncuların gelip ayak içiyle geldiği sağ köşeye atması lazım. İzleyenler sola atacağını düşünmüştür.



"OYUNCU RIDVAN PENALTI DEĞİL

YORUMCU RIDVAN PENALTI DİYOR"



"VAR'dan dolayı indir durdur, geçti geçmedi bunları tartışmak istemiyorum. Penaltıyla ilgili yorumum, kural yorumu değil, oyun kuralları penaltı diyor. Oyuncu kuralı olarak diyeyim ki ben böyle penaltı vermem. Futbol tehlikeli bir boyuta gidiyor. 13-14 yaşında çocuğum olsa, aman savunmacı olma derim. Savunma oyuncusu elleri kapalı, arkasında durmak zorunda. Arda Kardeşler önce göğüs gördü, normaldir. Suat Arslanboğa çağırdı. Savunmacılara artık ekmek bile vermeyecekler. Eli çok açık değildi ama kural penaltı diyor, avucu açık diyor. Top da aldı götürdü elini. Futbolcu Rıdvan penaltı değil diyor, yorumcu Rıdvan Dilmen penaltı diyor. Luiz Gustavo'dan Samudio'nun eline gelen top penaltı değildi."



"EN AZ 2 DEĞİŞİKLİK ŞART"



"Şimdi hocalar sahaya çıkıyor. Erol Hoca bir tarafta, Tomas hoca bir tarafta. Oyun Fenerbahçe'nin lehine döndü. Fenerbahçe'nin tek yapması gereken kontraatak vermemek. Fenerbahçe, iki oyuncu değişikliğiyle başlayabilir 46'da. Deniz etkili olamadı. Orayı kalabalık yaptı. Farklı bir oyuncu olabilir. Ferdi etkili ama kartlı. Sinan veya Rodrigues tarzı bir oyuncu alabilir. Fenerbahçe'nin bu yapısında Gustavo varken kesinlikle tek ön libero oynamalı. 4-1-4-1'e göre uygulama yapmalı.Gustavo ve Tolga fazla oldu. Thiam da kayboldu çıktı. Oyunu açmak için 2 değişiklik ihtiyacı var. Rize, kontraataklarda Baiano'yu kullanamıyor. Daha süratli ve daha öne doğru oynatmalı."



