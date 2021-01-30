Ricardo Sa Pinto: 'Galatasaray'a atamazsanız, sizi bitirir'

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Ricardo Sa Pinto, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Galatasaray'a gol atamamış olmalarının kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyleyen Pinto, "Bulduğumuz pozisyonları gole çevirseydik, maçı kazanırdık. İlk yarıda Galatasaray'ın kaleyi bulan şutu yok. Bizim net 4 fırsatımız vardı. Futbolda her zaman böyle zorluklar oluyor. Galatasaray gibi büyük takıma gol atamazsanız, onların bireysel kalitesinden kaynaklı olarak atamazsanız atarlar ve sizi bitirirler. Maç bu şekilde sürdü. Biz kaçırdık. Onlar attılar." şeklinde konuştu.Savunma arkasına atışan toplara çalışmaları gerektiğini dile getiren teknik adam, "Arkaya oynadıkları topları iyi kontrol ettik. Çok iki tane net ofsaytları vardı. Onlar pozisyon değil. Hakemler de pozisyon bitene kadar devam ettirdiler. Çok açık ofsayt olmasına rağmen. Kural bu şekilde, uyguladılar. Bizim arkamıza atılan topları çözmemiz, daha çok çalışmamız gerekiyor. Ofansif olarak da daha çok gelişmemiz gerekiyor. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Gol pozisyonları bulduklarını vurgulayan Sa Pinto, "Rakibi iyi kontrol ettik. Takımımız iyi oynadı. Çok fırsat bulduk gol atabilmek için ama bir türlü gol atamadık. Bunun için antrenmanlarda daha çok çalışacağız. Şu an isteyen bir takımım var. Mantalitesi kazanmaya yönelikti. Maçı kazanmayı da istedik, denedik, çaba gösterdik, olmadı." dedi.