Riad Bajic, Giresun'a hemen adapte oldu

Giresunspor'un Udinese'den renklerine bağladığı Riad Bajic, yeni takımına ve arkadaşlarına uyum sağlıyor.



Erzurum kampındaki antrenmanlarda takım arkadaşlarına ısındığı gözlenen golcü futbolcu, topla yapılan çalışmalarda tecrübesini konuşturuyor.



Lig başladığında gollerini Giresunspor için rakip ağlara bırakacak olan Bosnalı oyuncu, iki sezon aranın ardından yeniden süper lig arenasında boy gösterecek. 28 yaşındaki futbolcu ülkemizde Konyaspor ve Başakşehir formalarını giymişti.



(Yeşil Giresun)





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