Rennes'te Pioli düşüncesi!

Rennes, Julien Stephan ile yollarını ayırması durumunda teknik direktörlük koltuğuna Stefano Pioli'yi getirmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rennes'te Pioli düşüncesi!
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01 Ağustos 2024 21:38
Milan'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Stefano Pioli'ye sürpriz bir talip çıktı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Rennes, Kasım 2023'te göreve geldiğinden bu yana sergilediği performansla beklentiyi karşılayamayan teknik direktör Julien Stephan'dan memnun değil.

Fransız ekibi, Stephan yerine teknik adam arayışlarına başladı. Rennes'te sportif direktör Frederic Massara'nın teknik adam için listenin ilk sırasına Milan'dan ayrılan Stefano Pioli'yi yazdığı belirtildi. Massara, Pioli ile Milan'da birlikte görev yapmıştı.

2019 yılından 2024'e kadar Milan'ı çalıştıran Stefano Pioli, İtalyan ekibinde 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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