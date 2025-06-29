Reinildo'nun yeni durağı Sunderland!

Premier Lig'e tarihi bir karşılaşmanın ardından yükselme başarı gösteren Sunderland, ligde kalıcı olabilmek için yeni sezona iddialı bir kadro kurmak istiyor.
ANLAŞMA 2 YILLIK
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sunderland, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Mozambikli sol bek oyuncusu Reinildo Mandava ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
PERFORMANSI
Mozambikli oyuncu, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 33 karşılaşmada forma giydi.
ANLAŞMA 2 YILLIK
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sunderland, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Mozambikli sol bek oyuncusu Reinildo Mandava ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
PERFORMANSI
Mozambikli oyuncu, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 33 karşılaşmada forma giydi.
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