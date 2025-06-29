Reinildo'nun yeni durağı Sunderland!

Premier Lig'e tarihi bir karşılaşmanın ardından yükselme başarı gösteren Sunderland, ligde kalıcı olabilmek için yeni sezona iddialı bir kadro kurmak istiyor.



ANLAŞMA 2 YILLIK



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sunderland, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Mozambikli sol bek oyuncusu Reinildo Mandava ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.



PERFORMANSI



Mozambikli oyuncu, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 33 karşılaşmada forma giydi.



