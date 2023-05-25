Redmond'dan maaşa evet, süreye hayır

Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki yükselişinde büyük pay sahibi olan ve Kadıköy'deki performansı unutulmayan Nathan Redmond'un siyah beyazlı formayla olan macerası devam edecek gibi gözüküyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon da takımda olmasını istediği İngiliz yıldıza ilk teklif yapıldı. Eşinin doğum yapacak olması sebebiyle İngiltere'ye dönmek isteyen Redmond, yöneticilerin "İhtiyaçlarınız için hiçbir endişeniz olmasın" garantisini aldıktan sonra kalabileceğini iletti.
YAŞ FAKTÖRÜ
Bunun üzerine siyah beyazlı kulüpten 1,5 milyon liradan 1+1 yıllık sözleşme teklifi geldi. Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyeyelen Redmond, parasal olarak değil ama sözleşme süresi için sıkıntı çıkardı.
İngiliz futbolcu, 1+1'i beğenmedi ve 2+1 yıllık sözleşme istedi. Yönetim ise Redmond'un 29 yaşında olması sebebiyle 1+1'i uygun görüyor. Yapılacak yeni teklifte yıllık ücretin biraz daha artırılacağı ancak sözleşme süresinde ısrarcı olunacağı öğrenildi.
ADA'DAN TEKLİF YOK
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan kiralanan Nathan Redmond'a şu ana kadar ülkesinden teklif gelmedi. İngiliz oyuncu bunun üzerine sözleşme görüşmelerine devam etmek için İstanbul'daki evinin kira kontratını iki ay daha uzatmıştı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon da takımda olmasını istediği İngiliz yıldıza ilk teklif yapıldı. Eşinin doğum yapacak olması sebebiyle İngiltere'ye dönmek isteyen Redmond, yöneticilerin "İhtiyaçlarınız için hiçbir endişeniz olmasın" garantisini aldıktan sonra kalabileceğini iletti.
YAŞ FAKTÖRÜ
Bunun üzerine siyah beyazlı kulüpten 1,5 milyon liradan 1+1 yıllık sözleşme teklifi geldi. Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyeyelen Redmond, parasal olarak değil ama sözleşme süresi için sıkıntı çıkardı.
İngiliz futbolcu, 1+1'i beğenmedi ve 2+1 yıllık sözleşme istedi. Yönetim ise Redmond'un 29 yaşında olması sebebiyle 1+1'i uygun görüyor. Yapılacak yeni teklifte yıllık ücretin biraz daha artırılacağı ancak sözleşme süresinde ısrarcı olunacağı öğrenildi.
ADA'DAN TEKLİF YOK
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan kiralanan Nathan Redmond'a şu ana kadar ülkesinden teklif gelmedi. İngiliz oyuncu bunun üzerine sözleşme görüşmelerine devam etmek için İstanbul'daki evinin kira kontratını iki ay daha uzatmıştı.