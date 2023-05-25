Redmond'dan maaşa evet, süreye hayır

Beşiktaş yönetimi 1,5 milyon liradan 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Nathan Redmond ücreti kabul etti ama 2+1 istedi. Son kararı başkan Ahmet Nur Çebi verecek.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Redmond'dan maaşa evet, süreye hayır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2023 10:10
Son güncelleme 25 Mayıs 2023 10:24
Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki yükselişinde büyük pay sahibi olan ve Kadıköy'deki performansı unutulmayan Nathan Redmond'un siyah beyazlı formayla olan macerası devam edecek gibi gözüküyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon da takımda olmasını istediği İngiliz yıldıza ilk teklif yapıldı. Eşinin doğum yapacak olması sebebiyle İngiltere'ye dönmek isteyen Redmond, yöneticilerin "İhtiyaçlarınız için hiçbir endişeniz olmasın" garantisini aldıktan sonra kalabileceğini iletti.

YAŞ FAKTÖRÜ

Bunun üzerine siyah beyazlı kulüpten 1,5 milyon liradan 1+1 yıllık sözleşme teklifi geldi. Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyeyelen Redmond, parasal olarak değil ama sözleşme süresi için sıkıntı çıkardı.

İngiliz futbolcu, 1+1'i beğenmedi ve 2+1 yıllık sözleşme istedi. Yönetim ise Redmond'un 29 yaşında olması sebebiyle 1+1'i uygun görüyor. Yapılacak yeni teklifte yıllık ücretin biraz daha artırılacağı ancak sözleşme süresinde ısrarcı olunacağı öğrenildi.

ADA'DAN TEKLİF YOK

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan kiralanan Nathan Redmond'a şu ana kadar ülkesinden teklif gelmedi. İngiliz oyuncu bunun üzerine sözleşme görüşmelerine devam etmek için İstanbul'daki evinin kira kontratını iki ay daha uzatmıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery