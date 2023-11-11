Recep Uçar: "Çok büyük gurur yaşıyorum"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 mağlup eden Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Recep Uçar: 'Çok büyük gurur yaşıyorum'
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11 Kasım 2023 16:48
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 mağlup eden Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, üst üste 4. galibiyetlerini aldıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, "Son 4 maçımızı kazanmanın inanılmaz mutluluğunu yaşamaktayım. Bize bu gururu yaşatan oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazı ilkleri barındıran bir galibiyet aldık. Şubat 2017'den sonra üst üste 4 galibiyet alınan bir sezon. Bu, bizi inanılmaz mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın ligin ofansif yönü en güçlü takımlarından biri olduğunu belirten Recep Uçar, "Maça iyi başladık. İlk yarıyı 3-1 önde tamamladık. İkinci yarıda da amacımız önde kalmaktı. Jeanvier'yi oyuna alarak ortaları daha iyi savunmayı düşündük. 60. dakikaya kadar skoru 4-1 götürebilsek daha farklı bir maç izletebilecektik. Skorun 4-3'e gelmesi son bölümü zora soktu. İnanılmaz güzel bir galibiyet aldık. Bu, bizi sıralamada çok iyi yerlere getiren değerli bir 3 puan. Taraftarlarımıza armağan olsun. Daha güzel günlere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

 
 
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