Recep Uçar: 'Çok büyük gurur yaşıyorum'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 mağlup eden Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, üst üste 4. galibiyetlerini aldıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar,ifadelerini kullandı.Kasımpaşa'nın ligin ofansif yönü en güçlü takımlarından biri olduğunu belirten Recep Uçar,diye konuştu.