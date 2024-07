Recep Karatepe: ''Süper Lig'de olmak istiyoruz''

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Recep Karatepe, taraftarlara sahada mücadele eden bir takım izletmek istediklerini ve Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.



İlk etap kamp çalışmalarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştiren başkent temsilcisinin teknik direktörü Recep Karatepe, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Son olarak Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlenen Karatepe, teknik direktörlük kariyerine Ankara'da, Gençlerbirliği'nde başladığı için mutlu olduğunu belirtti.



Yaklaşık 20 yıldır futbolun içinde yer aldığına işaret eden Karatepe, şöyle devam etti:



"İlk antrenörlük deneyime de Ankara'da, Şekerspor'da başlamıştım. Gençlerbirliği her zaman bizim gündemimizde, gözümüzün önünde olan bir takım. Çalıştığım kulüplerde de Gençlerbirliği ile birçok kez karşılaştım. Aynı zamanda takip ettiğimiz bir takım. Çünkü Ankara doğumluyum ve Ankara'yı çok iyi bilen bir antrenörüm. Benim için başlangıç aşamasında Gençlerbirliği'nin çok doğru bir yer olduğunu düşünüyorum. Hem benim kulübe katacaklarım hem de kulübün bana katacaklarının fazlasıyla çok olduğunu düşünüyorum. Bu birleşme umarım hem kulüp açısından hem de benim açımdan iyi olur."



Daha önce teknik direktör Ersun Yanal'ın ekibinde de yer alan Karatepe, "Önemli olan doğru donanımla gelmek. Yaklaşık 15 yıllık yardımcı antrenörlük kariyerim var. Belki daha erken başlayabilirdim ama doğru zaman ve doğru yerin olması gerekiyor. Bu, az bir deneyim değil. Antrenörlük reflekslerinin gelişmesi zaman alıyor. Birçok konuda kendinizi geliştirmeniz lazım. Belki son dönemlerime doğru biraz daha teknik adam bakış açısına eğildim. Sadece ufak bir tanımın değişmesi olarak görüyorum. Çünkü antrenörlük de teknik direktörlük de bir karar verme noktası. Şimdi sadece son kararı verecek kişi olarak devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



Karatepe, kamp çalışmalarının iyi geçtiğini belirterek, "Şu an için takımın enerjisi, gelen transferlerin uyumu, genç oyuncularımızın kulübe olan bağlılıklarıyla beraber iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. İkinci kamp etabını Bolu'da gerçekleştireceğiz. Orada hazırlık maçlarımızla beraber biraz daha takımımız şekillenecek. Gelecek transferlerle iyi bir takım oluşturacağız." diye konuştu.



"Taraftarlar sahada nasıl bir Gençlerbirliği izleyecek?" sorusuna Karatepe, "Gençlerbirliği'nin geçmişteki başarılarını göz önüne alarak, Gençlerbirliği'nin ruhunu yansıtan dinamik, daha temaslı oynayan, mücadeleci, kazanmayı seven bir takım oluşturmak istiyorum. Kazansa da kaybetse de mücadeleyi bırakmayacak, çok önemli bir ruhu taşıyacak bir takım oluşturmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.



Karatepe, Gençlerbirliği'nin yeni sezondaki hedefine ilişkin ise "Gençlerbirliği uzun süre Süper Lig'de yer almış bir takım. Gençlerbirliği denildiği zaman halen Süper Lig'le anılacak bir takım. Tabii ki Süper Lig'de olmayı istiyoruz." dedi.



Bütçeye uygun "nokta transfer"



Transferlerde maliyetin çok önemli olduğunun altını çizen Karatepe, kadro yapılanması sürecine ilişkin şunları kaydetti:



"Türkiye'deki çoğu kulübün durumu, bütçeleri, finansal durumları ortada. Onun için bazı şeylerde çok aceleci davranmamak lazım. Tabii ki iyi oyuncuların gelmesini, erken gelmesini isterim ama bu işin de bir planlaması, kulüp, yönetim yönü var. Bunu ortak şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar transferlerimizde nokta transfer yapmaya çalıştık. Hem takıma hem de kulübün bütçesine uygun bir şekilde transferi yönetmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki aşamada da gönül ister ki oyuncuları erken alalım ama doğru olan kulübün bütçesine uygun bir transfer planlaması yapmak."



Karatepe, geçen sezonun ikinci yarısındaki performansıyla adından söz ettiren genç golcü Melih Bostan'ın takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soru üzerine "Melih Bostan ile antrenörlük yaptığım dönemde Fenerbahçe'de çalıştım. Çıkışını biraz geç yakaladı ama doğru yerde yakaladı. Gençlerbirliği'nin o anlamda da onun için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Fakat bazı prosedürler var. Bunlar yönetimi ilgilendiren durumlar. Şu anda bizimle değil ama ilerleyen dönemde ne olur biter onu bilemiyoruz. Alttan gelen genç oyuncularımız da var. Bu takımdan daha önce çıkan çok genç oyuncu var. Yenilerini çıkartmamız gerekiyor. Yeni Ardalar çıkartacağız. Gençlerbirliği demek altyapı demek. Gençlerbirliği demek üretmek, fabrika demek." şeklinde konuştu.