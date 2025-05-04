Amed, play-off umutlarını son haftaya taşıdı!

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Amed Sportif, sahasında Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Amed, play-off umutlarını son haftaya taşıdı!
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04 Mayıs 2025 18:03
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Amed Sportif, sahasında Adanaspor'u konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amed Sportif, 4-0 kazandı.

Karşılaşmada Amed'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Adama Traore, 23. dakikada Oktay Aydın, 58. dakikada Yılmaz Ceylan ve 89. dakikada Daniel Moreno kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Amed, puanını 57'ye yükselterek 9. sırada yer aldı ve play-off hattıyla farkı 1 puana düşürdü. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor, 30 puanla 19. sırada yer alıyor.

Ligin son haftasında Amed, küme düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü deplasmanında olacak. Adanaspor, Boluspor'u konuk edecek.
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