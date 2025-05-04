Erzurumspor, 2 maç sonra galibiyeti hatırladı!

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor, 2 maç sonra galibiyeti hatırladı!
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04 Mayıs 2025 18:01
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Giovanni Crociata ile 46. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, 2 maç aranın ardından ligde galibiyet aldı. Ümraniyespor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Aldığı bu galibiyet ile birlikte puanını 61'e çıkaran Erzurumspor, ligde 5. sıraya yükseldi. Ümraniyespor, 53 puan ile 10. sırada yer aldı.

Ligin son haftasında Erzurumspor, Şanlıurfaspor deplasmanında olacak. Ümraniyespor, Manisa FK'yi konuk edecek.


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