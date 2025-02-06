Haber Tarihi: 06 Şubat 2025 13:03 - Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 13:03

GTA 6 ne zaman çıkacak? 2025 (GTA Vice City)

GTA 6 trailer (fragman) ne zaman çıkacağı merakla bekleniyordu. Erken bir sızıntının ardından Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinin bir sonraki girişinin bizi 2025 yılında Vice City'ye geri götüreceğini açıkladı. Peki, GTA 6 trailer (fragman) ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

GTA 6 ne zaman çıkacak? 2025 (GTA Vice City)
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Son derece popüler ve şiddetli oyun serisi "Grand Theft Auto VI"nın fragmanı, sızdırıldıktan sonra çevrimiçi olarak erken yayınlandı. Fragman, geliştirici Rockstar Games'e göre altıncı bölümün 2025'te geleceğini ortaya koyuyor.
Fragman, YouTube'da ilk birkaç saat içinde 32 milyon izlenme sayısını aşarak büyük ilgi gördü. Fragmanın başlangıçta 5 Aralık Salı günü sabah 9'da (PST) yayınlanması gerekiyordu. Ancak Rockstar Games, eski adıyla Twitter olarak bilinen X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fragmanımız sızdırıldı, lütfen gerçeğini YouTube'dan izleyin" dedi.

Aksiyon-macera serisinin bir sonraki bölümü olan GTA 6'nın gelmesi uzun zaman aldı. GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürüldü. Fragmanda, Bonnie-and-Clyde senaryosunda ortağıyla birlikte kalabalık plajlarda, şehir otoyollarında ve kulüplerde suç çılgınlığına giden kadın kahraman Lucia yer alıyor.

Take-Two Interactive'in sahibi olduğu Rockstar Games, sızıntılarla boğuşuyor. 2022'de bilgisayar korsanları, GTA'nın bir sonraki sürümüne ait yayınlanmamış görüntüleri sızdırdı. Video oyun topluluğu, şirketin gerçek olduğunu ve "ağa izinsiz giriş" sonucu sızdırıldığını doğruladığı ekran görüntüleri ve oyun videolarının çevrimiçi olarak ortaya çıkmasıyla sarsıldı.

Rockstar Games, o zamanlar Twitter'da yayınlanan bir bildiride, "Yakın zamanda, yetkisiz bir üçüncü tarafın, bir sonraki Grand Theft Auto'nun erken geliştirme görüntüleri de dahil olmak üzere, sistemlerimizdeki gizli bilgilere yasadışı bir şekilde eriştiği ve bunları indirdiği bir ağ saldırısına maruz kaldık" dedi.

 
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