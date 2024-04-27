Haber Tarihi: 27 Nisan 2024 17:59 - Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 17:59

Fenerbahçe Beşiktaş Canlı İzle (FB-BJK Maçı Canlı İzle)

Fenerbahçe Beşiktaş maçı canı izle şifresiz: Fenerbahçe ve Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda ligde sezonun 34. haftasında karşı karşıya gelecek. Bu dev derbi saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beşiktaş Canlı İzle (FB-BJK Maçı Canlı İzle)
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Fenerbahçe Beşiktaş maçı canı izle şifresiz: Maç öncesi iki takımda da moraller yüksek. Fenerbahçe, son Sivasspor maçında 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara almıştı. Beşiktaş ise son Ankaragücü maçını 3-2 kazanarak morale gelmişti.

İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe 134, Beşiktaş ise 127 galibiyet almış durumda. Son 10 derbide ise 5 beraberlik 3 Fenerbahçe 2 Beşiktaş galibiyeti var.

Maç öncesi her iki takımda da bazı sakat ve cezalı oyuncular bulunuyor. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise Jonas Svensson kart cezası, Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi, Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz ise sakatlıkları nedeniyle derbide yer alamayacak.

Maçla ilgili tüm detayları ve canlı skor bilgilerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.



Beşiktaş XI: Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih.




FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Tarih: 27 Nisan 2024 Cumartesi

Saat: 19.00

Stadyum: Ülker Stadyumu

Yayıncı: beIN SPORTS

Hakem: Volkan Bayarslan

Sakat ve Cezalılar:

Fenerbahçe: Jayden Oosterwolde (sakat)

Beşiktaş: Jonas Svensson (kart cezası), Bakhtiyor Zaynutdinov (sakat), Serkan Emrecan Terzi (sakat), Tayfur Bingöl (sakat), Demir Ege Tıknaz (sakat)

Sizce bu derbiden hangi takım galip ayrılır? Maçla ilgili yorumlarınızı ve tahminlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşabilirsiniz.
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