Fenerbahçe Beşiktaş Canlı İzle (FB-BJK Maçı Canlı İzle)

Fenerbahçe Beşiktaş maçı canı izle şifresiz: Maç öncesi iki takımda da moraller yüksek. Fenerbahçe, son Sivasspor maçında 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara almıştı. Beşiktaş ise son Ankaragücü maçını 3-2 kazanarak morale gelmişti.İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe 134, Beşiktaş ise 127 galibiyet almış durumda. Son 10 derbide ise 5 beraberlik 3 Fenerbahçe 2 Beşiktaş galibiyeti var.Maç öncesi her iki takımda da bazı sakat ve cezalı oyuncular bulunuyor. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise Jonas Svensson kart cezası, Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi, Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz ise sakatlıkları nedeniyle derbide yer alamayacak.Maçla ilgili tüm detayları ve canlı skor bilgilerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih.Tarih: 27 Nisan 2024 CumartesiSaat: 19.00Stadyum: Ülker StadyumuYayıncı: beIN SPORTSHakem: Volkan Bayarslan: Jayden Oosterwolde (sakat): Jonas Svensson (kart cezası), Bakhtiyor Zaynutdinov (sakat), Serkan Emrecan Terzi (sakat), Tayfur Bingöl (sakat), Demir Ege Tıknaz (sakat)Sizce bu derbiden hangi takım galip ayrılır? Maçla ilgili yorumlarınızı ve tahminlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşabilirsiniz.