5 gollü maçta kazanan Ankaragücü!

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ankaragücü, Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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5 gollü maçta kazanan Ankaragücü!
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04 Mayıs 2025 18:12
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Keçiörengücü ile Ankaragücü, Aktepe Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelede konuk ekip Ankaragücü, rakibini 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren goller 42. ve 62. dakikalarda Owusu Kwabena ile 65. dakikada Renaldo Cephas'tan geldi. Keçiörengücü'nün golleri ise 45. ve 90+8. dakikada Uğur Kaan Yıldız'dan geldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü, ligde üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 45'e yükseltti ve düşme potasının hemen üstünde, 16. sırada yer aldı.

Üst üste 3. mağlubiyetini yaşayan Keçiörengücü ise 51 puanda kaldı.

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