Gençlerbirliği'nden Süper Lig adımı!

1. Lig'de Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti. Başkent ekibi, ligin son haftası öncesi ikinci sıraya yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nden Süper Lig adımı!
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04 Mayıs 2025 18:01
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 18:04
1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 39. dakikada Daniel Popa attı.

Gençlerbirliği, bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük'ün de kaybetmesiyle ligde ikinci sıraya yükseldi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, ligde 65 puana yükseldi. Sakaryaspor, 48 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA RAKİP MALATYA

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sakaryaspor, sahasında Erokspor'u konuk edecek.

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